Из-за будущего полигона в Дубровке организовали новую доследственную проверку

Управление СК по Ленобласти организовало прием граждан, не согласных с началом строительства мусорного полигона "Островский" в Невской Дубровке. На встрече было решено организовать новую доследственную проверку.

Протесты связаны, в частности, с тем, что обводненный карьер, где планируется разместить полигон, входит в реестр водных объектов. Жители пожаловались на химический запах, исходящий от соседних водоемов, выработку песка и вырубку зеленых насаждений. Кроме того, активисты считают, что появление полигона лишит среды обитания редких животных.

Ранее ведомство в связи с будущей свалкой дважды возбуждало дело о загрязнении вод (ст. 250 УК), и оба раза это решение отменялось прокуратурой.

В конце мая вице-губернатор Ленобласти Михаил Ильин заподозрил протестующих в связях с недружественными западными фондами и иными организациями.

фото: ГСУ СК по Ленобласти