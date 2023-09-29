На осужденного Алексея Горинова могли завести еще одно уголовное дело

Находящийся в ИК-2 Владимирской области бывший столичный мундеп Алексей Горинов стал фигурантом еще одного уголовного дела. Теперь его преследуют по статье об оправдании терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК), о чем сообщается в Telegram-канале группы поддержки 62-летнего политика. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Дело завели из-за неких реплик, совершенных в колонии в присутствии других заключенных. Каким было их содержание, пока неизвестно. Ни Горинова, ни его адвокатов о новом деле пока официально не уведомили.

Напомним, что Алексей Горинов стал первым в стране человеком, осужденным по статье о фейках про армию (ст. 207.3 УК). Из-за пацифистской речи на заседании совета депутатов "Красносельский", произнесенной весной прошлого года, ему присудили семь лет колонии.

Нынешним летом, уже отбывая срок, Горинов имел беседы с сотрудниками ФСБ, задававшими ему вопросы об экстремизме. Несмотря на проблемы со здоровьем, он регулярно подвергается дисциплинарным взысканиям и оказывается в штрафном изоляторе.

фото: Telegram-канал "Свободу Алексею Горинову!"