Петербургскому документалисту Королеву продлили арест до января

Выборгский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия и продлил до 2 января срок пребывания под стражей документалисту Всеволоду Королеву, передает издание RusNews. Его преследуют по делу о распространении фейков про армию (ч. 2 ст. 207.3 УК). Заседание провели в закрытом режиме, сославшись на некие угрозы, поступающие экспертам от обвинения.

Адвокат Мария Зырянова сочла, что следствие ничем не обосновало необходимость держать ее подзащитного за решеткой, где он находится уже почти полтора года.

До того, как оказаться в предварительном заключении из-за постов "ВКонтакте", Королев успел снять фильмы про других фигурантов аналогичных дел. Он известен также своими текстами для журнала "Дискурс". Подробнее о деле Королева, которому грозит до десяти лет колонии, читайте в материале ЗАКС.Ру.

Фото: ЗАКС.Ру