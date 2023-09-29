Петербургскую прокуратуру заинтересовал сгоревший школьный автобус

Утром 29 сентября на юго-западе Петербурга сгорел школьный автобус. В отличие от нескольких предыдущих инцидентов, на этот раз автобус был не белорусского, а китайского производства, и имел отличную от лазурного раскраску.

Как сообщил региональный главк МЧС, пожар случился на перекрестке улицы Солдата Корзуна и проспекта Маршала Жукова. Его тушили силами десяти специалистов и двух расчетов.

По данным "Фонтанки", на момент возгорания в автобусе находились дети-инвалиды. Их удалось оперативно вывести из салона.

Городская прокуратура начала проверку на предмет соблюдения требований безопасности к организации перевозки несовершеннолетних.

фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга