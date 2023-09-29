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Новости 17:52

РБК: Росавиация попросила не использовать на внешних рейсах самолеты ГТЛК

фото ЗакС политика РБК: Росавиация попросила не использовать на внешних рейсах самолеты ГТЛК

Российские авиакомпании получили рекомендацию Росавиации отказаться от использования самолетов Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) при выполнении рейсов за рубеж, сообщил 29 сентября РБК со ссылкой на источник в крупном авиаперевозчике.

Как рассказал изданию собеседник, ведомство разослало телеграммы перевозчикам с небольшим парком бортов без двойной регистрации. Получение такой телеграммы подтвердили РБК источники еще в двух авиакомпаниях.

Сейчас имеются риски ареста приблизительно 50 принадлежащих структурам ГТЛК самолетов Airbus и Boeing. Под угрозой находятся такие авиакомпании, как "Аэрофлот", "Россия", S7, АТК "Ямал" и "Аврора". В пресс-службе S7 изданию заявили, что ожидают разрешения властей на выполнение некоторых международных рейсов, а до того их выполнение откладывается.

Ранее стало известно о предстоящем увеличении количества рейсов между Петербургом и Ереваном.

Фото: ЗАКС.Ру


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