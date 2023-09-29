Суд в Москве рассмотрит протокол против Бабченко* из-за отсутствия маркировки иноагента

Зюзинский районный суд Москвы зарегистрировал административное дело в отношении журналиста Аркадия Бабченко*, обратила внимание "Медиазона"**. Протокол на него был составлен из-за отсутствия маркировки иностранного агента в публикациях (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ).

Какие именно публикации послужили основанием для составления протокола, неизвестно. Дата рассмотрения дела пока не назначена, следует из картотеки судов.

Бабченко* был внесен в список иноагентов 7 апреля, основанием для этого ведомство указало проведение сбора средств в пользу ВСУ и распространение "недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике". Максимальное наказание по вменяемой ему статье предусматривает штраф в размере до 50 тысяч рублей.

*Минюст внес Аркадия Бабченко в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

Фото: Telegram-канал Babchenko*