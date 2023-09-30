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Новости 10:15

"Строим будущее, основанное на правде": Беглов отмечает день присоединения ЛДНР

фото ЗакС политика "Строим будущее, основанное на правде": Беглов отмечает день присоединения ЛДНР

Петербургский губернатор Александр Беглов обратился к горожанам по случаю первой годовщины со дня присоединения к РФ четырех бывших украинских регионов. Чиновник напомнил о помощи, которую Петербург оказывает в восстановлении территорий, а также о своем недавнем визите в Мариуполь. Там он, по его признанию, "получил бесценные впечатления от общения с жителями". Беглов утверждает, что его массово и искренне благодарили люди всех возрастных страт.

"Это очень важный день для нашей страны. Теперь мы вместе строим будущее, основанное на правде, на исторической общности. Петербуржцы своих не бросают", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

На этой неделе президент Владимир Путин сделал 30 сентября официальным государственным праздником. Ровно год назад в этот день были присоединены Луганская и Донецкая республики, а также Херсонская и Запорожская области.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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