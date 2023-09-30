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Новости 11:13

Милонов хочет бороться с натурализованными россиянами-уклонистами

фото ЗакС политика Милонов хочет бороться с натурализованными россиянами-уклонистами

Депутат Государственной думы Виталий Милонов определил новую группу сограждан, чье существование его возмущает. Его внимание остановилось на мигрантах, которые успели сделать российское гражданство, но не спешат регистрироваться в качестве военнообязанных и разными способами уклоняются от принятия присяги.

"Большинство из мигрантов покупают фиктивные "белые билеты" на Родине, благодаря которым и "выезжают" в России. Увы, подлинность таких документов не проверяется", - заявил политик изданию "Новый Петербург".

Милонов убежден, что каждый вновь получивший российское гражданство обязан принести присягу. Уклонистов среди таких лиц он требует привлекать к ответственности.

Отметим, что в последнее время петербургские правоохранители реализуют новые меры воздействия на мигрантов, получивших паспорта РФ. Во время рейдов по торговым точкам новоявленным россиянам вручают повестки в военкомат.

Фото: ЗАКС.Ру


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Милонов Виталий Валентинович 




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