На новой улице Струве у Пулковской обсерватории открыли автомобильное движение

В Московском районе Петербурга открылось движение транспорта по новой улице Струве километровой длины. Она пролегает возле жилого комплекса "Зеленый квартал", который построила Setl Group. Та же компания занималась и прокладкой новой улицы, связывающей Пулковское шоссе и Меридианную улицу.

"Улица Струве на участке от Пулковского шоссе - двухполосная с расширением до 4 полос. На ней установлены все необходимые знаки, светофоры, сделана разметка", - говорится в сообщении от пресс-службы компании.

В общей сложности Setl Group построила для жителей квартала около 4 км дорог.

Именем первых директоров Пулковской обсерватории Василия Струве и Отто Струве улицу возле новостроек нарекли в мае нынешнего года.

фото: Setl Group / Telegram