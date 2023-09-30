ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 16:30

В парке Авиаторов завершились работы по благоустройству

фото ЗакС политика В парке Авиаторов завершились работы по благоустройству

В Московском районе Петербурга закончились работы по благоустройству на территории парка Авиаторов. Обновленную зеленую зону посетили губернатор Александр Беглов и спикер ЗакСа Александр Бельский. Последний рассказал о своих впечатлениях в авторском Telegram-канале. Бельский отметил, что теперь посетители могут найти себе отдых любого типа: здесь можно посидеть у пруда, а можно покататься на памп-треке.

"Когда я был маленький, часто приходил сюда, чтобы поиграть в "луна-парке". Здорово, что атмосферу тех лет сохранили: сделали для ребят стилизованное под карусель пространство", - написал депутат в своем Telegram-канале.

В дальнейшем городское правительство намерено обеспечить отдыхающих в парке бесплатным Wi-Fi и обустроить для посетителей удобную парковочную зону. До начала работ в парке Авиаторов на его состояние, а также на небезопасную обстановку в нем чиновникам поступали жалобы.

фото: Спикер Бельский / Telegram


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости30 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама