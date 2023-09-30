В парке Авиаторов завершились работы по благоустройству

В Московском районе Петербурга закончились работы по благоустройству на территории парка Авиаторов. Обновленную зеленую зону посетили губернатор Александр Беглов и спикер ЗакСа Александр Бельский. Последний рассказал о своих впечатлениях в авторском Telegram-канале. Бельский отметил, что теперь посетители могут найти себе отдых любого типа: здесь можно посидеть у пруда, а можно покататься на памп-треке.

"Когда я был маленький, часто приходил сюда, чтобы поиграть в "луна-парке". Здорово, что атмосферу тех лет сохранили: сделали для ребят стилизованное под карусель пространство", - написал депутат в своем Telegram-канале.

В дальнейшем городское правительство намерено обеспечить отдыхающих в парке бесплатным Wi-Fi и обустроить для посетителей удобную парковочную зону. До начала работ в парке Авиаторов на его состояние, а также на небезопасную обстановку в нем чиновникам поступали жалобы.

фото: Спикер Бельский / Telegram