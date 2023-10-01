В России увеличились штрафы за неявку по повестке в военкомат

Начиная с 1 октября в России вступает в силу закон об увеличении штрафов за неявку по повестке в военный комиссариат. Максимальная сумма взыскания теперь составляет 30 тысяч рублей.

Закон об увеличении штрафов подписал в конце июля президент Владимир Путин. Документ предусматривает внесение поправок в статью 21.5 Кодекса об административных правонарушениях, касающейся ответственности за неявку призывника в военкомат. Документ предусматривает штрафы от 10 тысяч до 30 тысяч рублей за непоявление в военном комиссариате без уважительной причины. Ранее максимальный размер штрафа составлял три тысячи рублей.

Также штраф до пяти тысяч рублей полагается за несообщение гражданином сведений в военкомат об изменении семейного положения, переходе на новую работу или учебу или же о переезде в новое жилье без регистрации. За несообщение о выезде из России на шесть месяцев или о возвращении в страну предусмотрен штраф в размере до 15 тысяч рублей.

Указ об осеннем призыве был подписан президентом Владимиром Путиным 29 сентября. Предполагается набрать в армию 130 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет.

Фото: Минобороны России / "ВКонтакте"