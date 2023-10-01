В Петербурге сотрудники ГИБДД потушили троллейбус

Сотрудники ГИБДД в Петербурге потушили загоревшийся троллейбус, сообщила 1 октября пресс-служба ГУ МВД по региону. Инцидент произошел накануне днем в Выборгском районе города.

Как рассказали в главке, в субботу при патрулировании местности сотрудники дорожной полиции заметили дым, шедший из кабины троллейбуса. При помощи штатного огнетушителя они принялись гасить пламя. Одного огнетушителя для этого не хватило, потребовалось еще несколько из проезжавших мимо автомобилей.

В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее петербургская прокуратура заинтересовалась обстоятельствами возгорания школьного автобуса на юго-западе города.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области