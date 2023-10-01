Зона платной парковки заработала на Крестовском острове

Зона платной парковки официально заработала в воскресенье на Крестовском острове в Петербурге, проинформировали 1 сентября в городском комитете по транспорту. Приблизительно десятая часть парковочных мест предназначена для людей с инвалидностью и сопровождающих их граждан.

"На территории платной парковочной зоны № 7818 "МО Чкаловское" появилось порядка 1 513 парковочных мест, из которых 160 — для инвалидов и перевозящих их лиц", — рассказали в комитете.

На 29 улицах Крестовского острова установили около 900 дорожных знаков и 20 паркоматов, а вместе с ними и 85 информационных табличек. Благодаря последним водители могут выяснить номер парковочной зоны и название муниципалитета, а заодно и узнать о способах оплаты парковки.

Стоимость стоянки составляет 100 рублей в час, со второго часа действует поминутная оплата парковки. Местные жители могут оформить льготное парковочное разрешение на срок от одного до трех лет.

Зона платной парковки в остальной части Петроградского района заработала 1 июля. В следующем месяце она охватит также Василеостровский район, местные жители уже могут подать заявки на получение парковочных удостоверений.

Фото: ЗАКС.Ру