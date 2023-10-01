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МИД стремится достичь безвизового режима со странами Латинской Америки

фото ЗакС политика МИД стремится достичь безвизового режима со странами Латинской Америки

Министерство иностранных дел считает достижимым установление безвизового режима со странами Латинской Америки, заявил директор латиноамериканского департамента ведомства Александр Щетинин в беседе с ТАСС. Его слова прозвучали в кулуарах форума "Россия — Латинская Америка".

"Это задача, которую мы сами себе ставим, и я думаю, что мы к ней придем", — высказался Щетинин, отвечая на вопрос о планах России установить безвизовый режим со странами Латинской Америки. Он также сообщил о планах МИД двигаться к отмене виз с государствами Карибского бассейна.

Чиновник выразил убежденность в том, что этот процесс будет поступательно развиваться. В качестве примера он упомянул Мексику, с которой "существует удобный механизм, действующий в настоящий момент — электронные визы". Он отметил, что внешнеполитическое ведомство  рассчитывает заключить "более глобальное, радикальное соглашение" с этой страной, но и существующий порядок чиновнику представляется довольно удобным для путешественников.

Ранее стало известно о намерении Минфина изучить возможности для введения в России туристического сбора.

Фото: ЗАКС.Ру


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