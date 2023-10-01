МИД стремится достичь безвизового режима со странами Латинской Америки

Министерство иностранных дел считает достижимым установление безвизового режима со странами Латинской Америки, заявил директор латиноамериканского департамента ведомства Александр Щетинин в беседе с ТАСС. Его слова прозвучали в кулуарах форума "Россия — Латинская Америка".

"Это задача, которую мы сами себе ставим, и я думаю, что мы к ней придем", — высказался Щетинин, отвечая на вопрос о планах России установить безвизовый режим со странами Латинской Америки. Он также сообщил о планах МИД двигаться к отмене виз с государствами Карибского бассейна.

Чиновник выразил убежденность в том, что этот процесс будет поступательно развиваться. В качестве примера он упомянул Мексику, с которой "существует удобный механизм, действующий в настоящий момент — электронные визы". Он отметил, что внешнеполитическое ведомство рассчитывает заключить "более глобальное, радикальное соглашение" с этой страной, но и существующий порядок чиновнику представляется довольно удобным для путешественников.

Ранее стало известно о намерении Минфина изучить возможности для введения в России туристического сбора.

Фото: ЗАКС.Ру