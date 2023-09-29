Минфин изучит возможность введения в России турсбора

Министерство финансов проанализирует возможность введения в России туристического сбора, сообщил 29 сентября ТАСС со ссылкой на приложение к основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024-2026 годы. Документ был опубликован в электронной базе Госдумы вместе с проектом бюджета на следующий год.

"Планируется оценить целесообразность предоставления субъектам Российской Федерации права введения туристического сбора", — говорится в опубликованном тексте.

Ожидается, что Минфин изучит в 2023-2024 годах возможность установления туристического сбора, в том числе с учетом итогов экспериментов по взиманию курортного сбора. Предполагается, что введение турсбора позволит улучшить наполняемость региональных бюджетов. В то же время в силу отказа от целевого направления этих платежей средства не удастся направить непосредственно на улучшение индустрии гостеприимства. Помимо этого введение турсбора повлечет за собой подорожание предлагаемых услуг.

Ранее глава комитета финансов Петербурга Светлана Енилина заявила, что в 2024 году средства от курортного сбора могут дать городской казне дополнительные 310 миллионов рублей. В свою очередь глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил о двукратном увеличении турпотока в Ленинградскую область в нынешнем летнем сезоне относительно показателей за аналогичный период прошлого года.

Фото: ЗАКС.Ру