Бюст Сталина появился на кладбище репрессированных в Тверской области

Бюст советского лидера Иосифа Сталина установили в мемориальном комплексе "Медное" в Тверской области, рассказал в своих социальных сетях местный активист Даниил Корпусов. По его словам, скульптурное изображение вождя оказалось в одном ряду с изваяниями других советских деятелей.

Вместе с бюстом Сталина в мемориале установили скульптуры советского вождя Владимира Ленина, председателя Президиума Верховного совета СССР Михаила Калинина и главы ВЧК Феликса Дзержинского.

"Пока точно неизвестно, какое именно обоснование сочинит ГЦМСИР [Государственный центральный музей современной истории России. — ЗАКС.Ру] в обоснование этой "выставки", но, судя по капитальности строительства, она теперь станет неотъемлемой частью мемориала", — отметил Корпусов и приложил фотографии скульптур.

Мемориал в Медном посвящен памяти репрессированных советских граждан и более шести тысяч поляков, расстрелянных весной 1940 года. Ранее памятник Сталину появился на территории завода "Микрон" в Псковской области. В местной прокуратуре заявили, что он установлен на частной территории и демонтажу не подлежит.

Фото: соцсети Даниила Корпусова