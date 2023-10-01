Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за сгоревшего школьного автобуса в Петербурге

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин обратил внимание на информацию о сгоревшем в Петербурге автобусе, перевозившем детей-инвалидов. Глава силового ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего, сообщили 1 октября в информационном центре СК.

Сам автобус сгорел 29 сентября на юго-западе Петербурга, все его пассажиры были вовремя эвакуированы и в результате инцидента никто не пострадал. В тот же день городская прокуратура организовала проверку соблюдения требований безопасности при перевозке несовершеннолетних.

Также проверку организовало Главное следственное управление СК по Петербургу. Бастрыкин поручил и. о. главы ГСУ Олегу Бобкову возбудить уголовное дело и доложить о результатах расследования. Исполнение поручения контролируется центральным аппаратом Следкома.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга