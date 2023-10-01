Миронов предложил увеличить оклад срочников до уровня МРОТ

Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов озаботился величиной базового оклада служащих по призыву. По его мнению, выплаты срочникам следует увеличить до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ).

"Представляется справедливым повысить базовый оклад до одного МРОТ и индексировать его в соответствии с инфляцией. На сегодня это 16 242 рубля", — написал Миронов 1 октября в своем Telegram-канале.

Сейчас базовый оклад срочников составляет немногим более двух тысяч рублей, уточнил политик. С учетом различных надбавок сумма может быть больше, но это касается лишь некоторых военнослужащих, добавил он.

В России 1 октября стартовал осенний призыв, также с этого дня увеличились штрафы за неявку в военкомат. В рамках призыва планируется призвать в армию 130 тысяч человек до конца года, следует из подписанного 29 сентября указа президента Владимира Путина. Пока это касается призывников в возрасте от 18 до 27 лет, со следующего года верхнюю границу призывного возрвста поднимут до 30 лет.

Фото: ЗАКС.Ру