Путин подписал указ об осеннем призыве

Осенний призыв в Вооруженные силы продлится в России с 1 октября по 31 декабря 2023 года, следует из текста указа президента Владимира Путина. Документ был выложен 29 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.

"Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2023 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих <...> призыву на военную службу", — говорится в документе.

Согласно планам, в следующие три месяца на службу в Вооруженные силы предполагается призвать 130 тысяч человек. Одновременно с 1 октября должны быть уволены из армии солдаты, матросы, сержанты и старшины, чей срок службы по призыву подошел к концу.

В начале августа Путин подписал закон о повышении верхней границы призывного возраста с 27 до 30 лет. Нижняя граница при этом осталась на уровне 18 лет, хотя изначально говорилось о последовательном повышении обеих планок. Изменение заявленных планов произошло из-за массового стремления 18-летних россиян в армию, объяснял глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Новые правила призыва начнут действовать с 2024 года.

Фото: Минобороны / "ВКонтакте"