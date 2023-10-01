Суд в Коми арестовал мэра Печоры по делу о коррупции

Сыктывкарский городской суд арестовал на два месяца мэра города Печора Валерия Серова, передает 1 октября ТАСС. Против него выдвинуто обвинение в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

"Суд постановил избрать в отношении обвиняемого Валерия Серова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 29 ноября", — озвучил принятое решение судья.

Защита мэра ходатайствовала о назначении ему домашнего ареста. Само заседание прошло в закрытом для журналистов режиме.

По версии следствия, Серов совместно с еще одним фигурантом дела получил от коммерсанта взятку в размере четырех миллионов рублей за предоставление ему возможности выполнения работ по муниципальным контрактам на ремонт и благоустройство. Вторым фигурантом по делу проходит бывший первый заместитель мэра Андрей Канищев, который с августа 2022 года находится под арестом по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Серов был задержан утром 30 сентября. В тот день он намеревался выехать в зону СВО, визит силовиков помешал исполнению этих планов.

Фото: ЗАКС.Ру