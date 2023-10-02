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Новости 11:13

Болгария собирается запретить въезд автомобилям с российскими номерами

фото ЗакС политика Болгария собирается запретить въезд автомобилям с российскими номерами

Болгария, вслед за странами Балтии, Финляндией, Польшей и Норвегией, собирается ввести запрет на въезд автомобилей с российскими номерами, об этом 2 октября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на главу болгарской пограничной полиции Антона Златанова и болгарские СМИ.

"Я уверен, что к концу дня (понедельника) на территории Болгарии начнет действовать запрет на въезд российских автомобилей", – заявил глава болгарской пограничной полиции.

Златанов не рассказал, сколько автомобилей с российскими номерами въезжает на территорию Болгарии каждый месяц, но отметил, что их не так много.

Напомним, что с 3 октября Норвегия перестанет пускать автомобили с российскими номерами на свою территорию. До этого такое же решение приняли страны Балтии, Финляндия и Польша.

Фото: unsplash.com


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