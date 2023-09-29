Российские машины перестанут впускать в Норвегию на следующей неделе

Норвежские таможенники прекратят впускать в страну личные автомобили с российскими номерами начиная с 3 октября. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на Министерство иностранных дел скандинавского государства.

Зарегистрированные в России персональные автомобили вместимостью девять и менее человек с полуночи 3 октября не смогут попасть в королевство даже временно.

Исключение составят дипломатический транспорт и те машины с российскими номерами, которые принадлежат гражданам стран Европейской экономической зоны, постоянно проживающим в России.

Ранее выполняемые Норвегией рекомендации Еврокомиссии согласились претворить в жизнь страны Балтии, Финляндия и Польша. В свою очередь, Франция решила игнорировать указания ЕС, касающиеся въезда российских легковушек.

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