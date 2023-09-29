ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 18:05

Российские машины перестанут впускать в Норвегию на следующей неделе

фото ЗакС политика Российские машины перестанут впускать в Норвегию на следующей неделе

Норвежские таможенники прекратят впускать в страну личные автомобили с российскими номерами начиная с 3 октября. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на Министерство иностранных дел скандинавского государства.

Зарегистрированные в России персональные автомобили вместимостью девять и менее человек с полуночи 3 октября не смогут попасть в королевство даже временно.

Исключение составят дипломатический транспорт и те машины с российскими номерами, которые принадлежат гражданам стран Европейской экономической зоны, постоянно проживающим в России.

Ранее выполняемые Норвегией рекомендации Еврокомиссии согласились претворить в жизнь страны Балтии, Финляндия и Польша. В свою очередь, Франция решила игнорировать указания ЕС, касающиеся въезда российских легковушек.

фото: unsplash


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости29 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама