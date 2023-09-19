Франция не намерена запрещать въезд машинам с российскими номерами

Французские власти не хотят присоединяться к запрету на въезд автомобилей с российскими номерами, провозглашенному Еврокомиссией и уже поддержанному несколькими странами Евросоюза. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на посольство Франции в РФ.

"В настоящий момент со стороны Франции нет изменений правил, указанных в приложении XXI к директиве №833/2014 Европейского союза", - рассказали журналистам в диппредставительстве.

Ранее о реализации инициативы Еврокомиссии, носящей рекомендательный характер, объявили страны Балтии, Финляндия и Польша. Первоначально под запрет попал также провоз смартфонов и даже предметов личной гигиены. Позже брюссельские чиновники смягчили формулировки, также призвав таможенные органы ЕС к взвешенности и рациональности при принятии решений.

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