Эстония запретила въезд на машинах с российскими номерами

Начиная с утра 13 сентября въезд в Эстонию на автомобилях с российскими номерными знаками запрещен, следует из сообщения пресс-службы МВД прибалтийской страны. Запрет будет распространяться на все автотранспортные средства безотносительно того, на каких основаниях его владелец или пользователь находится в Эстонии или ЕС.

"Мы, проконсультировавшись с властями Латвии и Литвы, пришли к выводу, что ограничения наиболее эффективны, когда санкции вводятся совместно", — прокомментировал решение глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс.

Ограничения вступили в силу с утра среды. При этом машинам с российскими номерами разрешат выезжать из Эстонии через внешнюю границу или же пересекать внутренние границы ЕС.

Минувшим вечером о запрете проезда на свою территорию автомобилей с российскими номерами заявили власти Латвии. О том же заявили власти Литвы. При этом губернатор Калининградской области Антон Алиханов, ссылаясь на полученные от литовской стороны разъяснения, заявил, что ограничения не коснутся следующих транзитом машин с калининградскими номерами. Финляндия вводить ограничения в настоящий момент не намерена.

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