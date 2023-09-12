Алиханов: Требования ЕС не распространяются на калининградский транзит через Литву

Транзит российских автомобилей в Калининградскую область через территорию Литвы не подпадает под установленные Евросоюзом ограничения, заявил 12 сентября губернатор региона Антон Алиханов. При этом он уточнил со ссылкой на разъяснения литовского МИД, что речь идет о машинах с калининградскими номерными знаками.

"Если это так называемый калининградский транзит, то есть движение калининградцев на калининградских номерах из Калининградской области на основную территорию России через Литву и в обратном направлении, то никаких ограничений нет", — приводит слова Алиханова ТАСС.

Губернатор отдельно отметил, что озвученные правила касаются исключительно личного транспорта и грузовых автомобилей, следующих в область транзитом. Что касается не личного транспорта, то здесь детали проезда еще будут уточняться, сообщил он.

Ранее Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым автомобили и ряд личных вещей россиян должны изыматься у них при въезде в Евросоюз. Во вторник власти Финляндии сообщили, что не намерены следовать этим рекомендациям. В то же время в Литве предупредили о том, что планируют конфисковывать все автомобили за исключением тех, чьи владельцы смогут подтвердить, что следуют транзитом в Калининград.

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