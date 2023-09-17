Пассажиропоток на границе с Финляндией уменьшился после запрета на въезд российских машин

Пассажиропоток на трех крупнейших пунктах пропуска, расположенных на российско-финской границе, сократился более чем на 7 % в первый день действия запрета на въезд российских машин в Суоми. Сам запрет вступил в силу в полночь 16 сентября.

"Всего через пункты пропуска на юго-востоке Финляндии в субботу, 16 сентября, границу пересекли около 3 929 человека по сравнению с неделей ранее, когда 9 сентября границу пересекли около 4 237 (-7,3 %)", — цитирует РИА "Новости" сообщение пограничной службы Финляндии.

О том, что власти Финляндии намерены присоединиться к запрету на въезд машин с российскими номерами, стало известно днем в пятницу. До этого аналогичные запреты вступили в силу в Литве, Латвии и Эстонии. При этом еще во вторник глава санкционного отдела финского МИД Пиа Сариваара говорила о том, что страна не намерена вводить подобное ограничение.

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