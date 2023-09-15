Финляндия с субботы запретит въезд на свою территорию российским автомобилям

Власти Финляндии официально заявили о намерении запретить легковым машинам с российскими номерами въезд на свою территорию. По заявлению главы МИД страны Элины Валтонен, изменения вступят в силу в полночь субботы, 16 сентября.

"Финляндия вводит запрет на въезд в полночь. Это означает, что въезд в страну зарегистрированным в России автомобилям будет запрещен", — цитирует заявление чиновницы ТАСС.

О планах Финляндии присоединиться к запрету на въезд российских машин стало известно минувшим утром. Ранее о вводе подобных мер на своей территории объявили Литва, Латвия и Эстония. Первоначально власти Суоми говорили, что оставят свободным въезд к себе автомобилей с российскими номерами.

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