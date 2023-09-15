Финляндия намерена присоединиться к запрету на въезд российских машин

Власти Финляндии намерены запретить въезд на свою территорию автомобилей с российскими номерными знаками, сообщила 15 сентября местная телерадиокомпания Yle. Ожидается, что в течение дня об этом официально объявит глава МИД Суоми Элина Валтонен.

"По информации Yle, Финляндия запрещает въезд российских легковых автомобилей. <...> Об этом сегодня должна сообщить министр иностранных дел Элина Валтонен", — говорится в сообщении телерадиокомпании.

Ранее подобные решения приняли Литва, Латвия и Эстония. Изначально Финляндия заявляла, что не намерена препятствовать въезду на свою территорию российских автомобилей.

Вопрос возможности въезда на машинах с российскими номерами в страны ЕС актуализировался после публикации разъяснений Еврокомиссии на этот счет. На прошлой неделе последняя назвала незаконным импортом ввоз россиянами в ЕС ряда личных вещей, в том числе ноутбуков, телефонов, косметики и чемоданов. То же самое было сказано и об автомобилях.

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