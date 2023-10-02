В 2024 году в Петербурге потратят почти 209 млрд рублей на реализацию Адресной инвестиционной программы

В Петербурге на реализацию Адресной инвестиционной программы за трехлетний период планируют потратить более 643 млрд рублей, из них почти 209 млрд - в 2024 году, об этом 2 октября в своем Telegram-канале написал депутат Законодательного собрания Денис Четырбок ("Единая Россия").

На развитие транспортной системы города власти собираются потратить 86 млрд рублей. Завершение работ ожидается на 26 дорожных объектах, включая подземные пешеходные переходы к Биржевому мосту и Петрозаводское шоссе.

На развитие образования выделят 47,5 млрд рублей. Деньги потратят на строительство 15 школ, 14 детских садов, колледжа в Красносельское районе, объект образования в Приморском районе и бассейн в школе в Петродворцовом районе.

На развитие здравоохранения потратят 16,3 млрд рублей. В основном это ввод в работу новых поликлиник, станций скорой помощи и различных корпусов медицинских учреждений. В 2024 году начнут строительство медицинского колледжа на Бухарестской улице.

На улучшение жилищных условий направят 15,2 млрд рублей. Власти потратят эти деньги на покупку жилья для определенных категорий граждан.

О том, на что власти Петербурга хотят тратить бюджетные деньги в 2024 году – в материале ЗАКС.Ру

Фото: ЗАКС.Ру