Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в Петербурге

По итогам прошедшей недели заболеваемость ОРВИ и гриппом в Петербурге сократилась почти на 6 %, заявили 2 октября в региональном управлении Роспотребнадзора. Количество вакцинированных выросло с предыдущего понедельника более чем на 140 тысяч человек.

"На 39 календарной неделе 2023 г. (с 25.09.2023 по 01.10.2023) в сравнении с предыдущей 38 неделей показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению снизился на 5,8 %", — говорится в сообщении ведомства.

По итогам недели от гриппа и ОРВИ вакцинировалась 141 тысяча петербуржцев. Таким образом, общее количество привитых превысило 1,113 миллиона человек.

В Роспотребнадзоре уточнили, что вакцинация рекомендуется всем гражданам, но особенно детям в возрасте от полугода, людям с хроническими соматическими заболеваниями, беременным женщинам и представителям групп профессионального риска, чья работа связана с взаимодействием с людьми. При этом для выработки поствакцинального иммунитета организму требуется от двух до трех недель.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что школы должны уходить на карантин в случае, если заболели не менее 20 % учеников.

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