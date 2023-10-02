На здании Ленинградского рок-клуба открыли мемориальную доску

Церемония открытия мемориальной доски в честь Ленинградского рок-клуба состоялась 2 октября перед домом №13 по улице Рубинштейна, рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский. Чиновник отметил, что в мероприятии поучаствовали не только петербуржцы, но также жители Москвы, Екатеринбурга и Тулы.

"Ленинградский рок-клуб — это целая эпоха в истории отечественной рок-музыки, настоящий символ нашего города и неотъемлемая часть богатой культурной жизни", — отметил Пиотровский в своем Telegram-канале.

На мемориальной доске можно увидеть изображение ударной установки и проломленной кирпичной стены. "В этом здании 7 марта 1981 года открылся Ленинградский рок-клуб", — гласит надпись на табличке.

В апреле Пиотровский заявлял о планах открыть мемориальную доску ко Дню города, то есть к 27 мая. При этом постановление об открытии памятного знака было подписано губернатором Александром Бегловым только 20 июня.

Фото: Telegram-канал Бориса Пиотровского