Бастрыкин поручил доложить о ситуации со зданием ВНИИБ

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин обратил внимание на ситуацию со зданием ВНИИ целлюлозно-бумажной промышленности в Петербурге, рассказали 2 октября в информационном центре силового ведомства. Глава СК распорядился представить доклад в связи со спорами о признании постройки памятником архитектуры.

Разбирательство вокруг здания ВНИИБ заинтересовало Бастрыкина после получения жалобы от одного из пользователей соцсети "ВКонтакте", оставившего жалобу в комментариях на странице приемной председателя СК. Пользователь выражал недовольство отказом признать здание памятником и внести в реестр объектов культурного наследия.

"Отмечается, что суд дважды вставал на сторону активистов, однако заинтересованные структуры оспаривали принятые решения, представляя подложные доказательства", — указали в Следкоме.

Само здание сейчас находится под угрозой сноса в связи с планами строительства на его месте жилого комплекса.

Бастрыкин поручил и. о. главы ГСУ СК по Петербургу Олегу Бобкову представить доклад о ситуации и рассказать о причинах отказа в возбуждении уголовного дела после проверки, проведенной ведомством ранее. Исполнение поручения контролируется центральным аппаратом Следкома.

В январе Городской суд Петербурга поддержал КГИОП, отказавшийся признавать здание ВНИИБ памятником.

Фото: ЗАКС.Ру