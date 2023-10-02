Минюст предложил ввести ответственность для недобросовестных коллекторов

Министерство юстиции сообщило 2 октября о разработке поправок в Кодекс об административных правонарушениях, касающихся деятельности кредиторов и коллекторов при возврате просроченных задолженностей. В ведомстве полагают, что предложенные меры позволят защитить интересы должников.

Документ размещен на портале проектов правовых актов. В частности, за нарушение правил о действиях по возврату просроченной задолженности физлиц предусматриваются штрафы в размере до 50 тысяч рублей для граждан, до 200 тысяч рублей для должностных лиц и до половины миллиона — для юридических лиц.

Также предусмотрены наказания за неисполнение коллекторами и банками установленных законодательством обязанностей, за неисполнение решения об ограничении использования одного или нескольких способов взаимодействия с должником и за незаконное использование компанией словосочетания "профессиональная коллекторская организация" в своем наименовании.

"Такие изменения позволят усовершенствовать механизмы защиты прав граждан от недобросовестных действий при возврате просроченной задолженности, а также будут способствовать предупреждению совершения новых правонарушений", — полагают в Минюсте.

В июле президент Владимир Путин подписал закон о наказании коллекторов за угрозы должникам. Норма предусматривает как денежные взыскания, так и лишение свободы за подобные деяния.

Фото: ЗАКС.Ру