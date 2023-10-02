Милонов заявил о переходе в штурмовой отряд

Депутат Государственной думы Виталий Милонов, избранный от Петербурга, объявил о переходе в штурмовой отряд в зоне СВО. Как уточнил парламентарий в интервью "Комсомольской правде", на новом месте он выполняет обязанности замполита.

"После того как мне дали лейтенанта, мне пришлось поменять подразделение. Я в составе 132-й бригады, но из-за того, что батарея — это маленькое подразделение, я перешел в штурмовой отряд", — поведал в беседе Милонов и уточнил, что выполняет обязанности замполита.

Парламентарий также заявил, что занимается решением проблем сослуживцев. При этом он выразил точку зрения о важности нахождения среди них, а не в Москве. "то местные мобилизованные, добровольцы либо пришедшие с Большой земли. Люди не дома, они вдали от семей", — высказался он.

О присвоении Милонову звания лейтенанта стало известно в начале сентября. Сам он при этом уточнил, что "перескочил" через звание прапорщика благодаря наличию высшего образования.

Фото: ЗАКС.Ру