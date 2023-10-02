Беглов раскритиковал бывшего арендатора парка Авиаторов за нерачительность

Губернатор Александр Беглов рассказал 2 октября об открытии парка Авиаторов после масштабной реконструкции. При этом он пожаловался на предыдущего арендатора территории, обвинив его в небрежении к благоустройству.

"Город отдал его [парк. — ЗАКС.Ру] в аренду в 2012 году не слишком рачительному хозяину. Дорожки заросли травой, не вырубались сухие деревья, были утрачены малые архитектурные формы. Два года назад договор аренды пришлось разорвать", — транслирует слова Беглова "Петербургский дневник".

Градоначальник напомнил о прошедшем в минувшую субботу в парке празднике Московского района. По его словам, за два года работ строители обустроили безопасные спуски к воде, детские площадки и зоны для активного отдыха.

Ранее впечатлениями от вновь открывшегося парка поделился спикер городского ЗакСа Александр Бельский.

Фото: ЗАКС.Ру