Доходов Петербурга хватит на поддержку Мариуполя, заявил губернатор

Доходов Петербурга хватит не только на развитие самого города, но также и на предоставление помощи подшефному Мариуполю, полагает губернатор Александр Беглов. Своими мыслями на этот счет он обратился в связи с годовщиной присоединения к России четырех новых регионов.

"Наш город по поручению президента взял на себя ведущую роль в возрождении морской столицы Донбасса, Мариуполя. С июня прошлого года петербургские специалисты восстановили там 41 объект. Еще 19 планируем сдать до конца текущего года", — цитирует Беглова "Петербургский дневник".

Губернатор поблагодарил петербургских строителей, участвующих в восстановлении Мариуполя, а вместе с ними и тех, кто занимается отправкой туда гуманитарной помощи. Всего, по его утверждению, из Петербурга в донецкий город поступило свыше 100 тысяч тонн грузов.

При этом Беглов заявил, что Северная столица продолжит и впредь оказывать поддержку Мариуполю. "Санкт-Петербург сегодня зарабатывает достаточно средств, чтобы продолжать развиваться самому и наращивать масштабы нашей поддержки Мариуполя", — высказался он.

Согласно планам Смольного, в 2024 году доходы Петербурга должны составить 1,16 триллиона рублей.

Фото: ЗАКС.Ру