Пулково на четверть сократит время предполетного обслуживания пассажиров

Петербургский аэропорт Пулково объявил 2 октября о намерении уменьшить на 25% время предполетного обслуживания пассажиров. Поспособствовать этому призван стартовавший в воздушной гавани в понедельник проект "Поток".

"Путь пассажира от въезда на территорию аэропорта до входа в зону вылета занимает 39 минут для внутренних и 41 минуту для международных рейсов. Пройти к выходу на посадку можно будет за 30 минут", — приводит пресс-служба аэропорта слова директора по наземному обслуживанию "Воздушных ворот Северной столицы" Павла Кушниренко.

Предполагается, что для достижения поставленных целей в Пулково изменят схему движения пассажиров и транспорта. Также ради этого организуют кросс-функциональный штаб, который будет на месте контролировать работу воздушной гавани.

В рамках проекта "Поток" запустят выделенную полосу для автобусного маршрута № 39, курсирующего между аэропортом и станцией метро "Московская". Предполагается, что это позволит на 20% сократить время въезда на территорию Пулково и на 15% уменьшить время регистрации пассажиров.

Ранее судебные приставы отчитались о том, что выявили троих должников среди пассажиров Пулково. Всего проверке подверглись 62 человека.

Фото: ЗАКС.Ру