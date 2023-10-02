В Пулково приставы в ходе рейда поймали трех должников

Судебные приставы и сотрудники транспортной полиции провели рейд по поиску должников в петербургском аэропорту Пулково, об этом 2 октября сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Всего приставы проверили 62 человек, из которых трое оказались должниками. Полицейские проверили у них документы в рамках операции "Должник", а приставы посмотрели наличие долгов.

В 2023 году это уже четвертый подобный рейд. Всего приставы и полиция проверили больше 500 человек.

В ФСПП напомнили, что в случае наличия задолженности гражданину ограничивается выезд за пределы России.

Фото: ЗАКС.Ру