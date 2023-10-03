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ККИ проверил здание на Фонтанке, где проходил рейв

фото ЗакС политика ККИ проверил здание на Фонтанке, где проходил рейв

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга освободил несколько нелегально занятых помещений в здании на набережной реки Фонтанки, 78, об этом 2 октября сообщили в пресс-службе комитета.

Ранее петербуржцы жаловались, что в заброшенном историческом здании прошел рейв.

При проверке ККИ оказалось, что более 6 тысяч квадратных метров использовались нелегально для размещения мастерских, студий и так далее, даже несмотря на то, что в доме нет воды и света.

Сейчас специалисты комитета начали вывозить оттуда вещи, мусор и мебель, а после этого на дверь здания повесят навесной замок, ключи от которого передадут в районное жилищное агентство.

Фото: пресс-служба комитета по контролю за имуществом Петербурга


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