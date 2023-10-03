ККИ проверил здание на Фонтанке, где проходил рейв

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга освободил несколько нелегально занятых помещений в здании на набережной реки Фонтанки, 78, об этом 2 октября сообщили в пресс-службе комитета.

Ранее петербуржцы жаловались, что в заброшенном историческом здании прошел рейв.

При проверке ККИ оказалось, что более 6 тысяч квадратных метров использовались нелегально для размещения мастерских, студий и так далее, даже несмотря на то, что в доме нет воды и света.

Сейчас специалисты комитета начали вывозить оттуда вещи, мусор и мебель, а после этого на дверь здания повесят навесной замок, ключи от которого передадут в районное жилищное агентство.

Фото: пресс-служба комитета по контролю за имуществом Петербурга