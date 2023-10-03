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Новости 10:11

Уходящим из России зарубежным компаниям повысят взнос до 15%

фото ЗакС политика Уходящим из России зарубежным компаниям повысят взнос до 15%

Иностранные компании, которые решили уйти из России, должны будут заплатить взнос в бюджет до 15% от стоимости активов на рынке, об этом 3 октября пишут "Известия" со ссылкой на директора департамента финансовой политики Министерства финансов Ивана Чебескова.

На данный момент компании платят взнос в размере 10%, если сделка проходит с дисконтом более 90%, такие требования выдвинула специальная комиссия Минфина весной 2023 года. Если дисконт меньше, то взнос составляет 5%.

Напомним, что ранее вице-губернатор Валерий Москаленко заявил, что в городе остались 91% зарубежных компаний.

Фото: ЗАКС.Ру


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