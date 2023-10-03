Комстрой будет курировать "Метрострой Северной столицы"

"Метрострой Северной столицы" теперь будет курировать комитет по строительству Петербурга вместо комитета по развитию транспортной инфраструктуры, об этом 2 октября писала "Фонтанка.ру".

Предполагается, что бюрократические вопросы по смене куратора "Метростроя Северной столицы" завершат к Новому году. Этим ведомством станет подконтрольный комитету по строительству Фонд капитального строительства и реконструкции.

Напомним, что 23 сентября совет директоров "Метростроя Северной столицы" одобрил кандидатуру нового генерального директора компании в лице Дмитрия Васильева.

Фото: ЗАКС.Ру