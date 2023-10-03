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Новости 11:11

Комстрой будет курировать "Метрострой Северной столицы"

фото ЗакС политика Комстрой будет курировать "Метрострой Северной столицы"

"Метрострой Северной столицы" теперь будет курировать комитет по строительству Петербурга вместо комитета по развитию транспортной инфраструктуры, об этом 2 октября писала "Фонтанка.ру".

Предполагается, что бюрократические вопросы по смене куратора "Метростроя Северной столицы" завершат к Новому году. Этим ведомством станет подконтрольный комитету по строительству Фонд капитального строительства и реконструкции.

Напомним, что 23 сентября совет директоров "Метростроя Северной столицы" одобрил кандидатуру нового генерального директора компании в лице Дмитрия Васильева.

Фото: ЗАКС.Ру


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