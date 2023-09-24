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"Фонтанка": У "Метростроя Северной столицы" появился новый гендиректор

фото ЗакС политика "Фонтанка": У "Метростроя Северной столицы" появился новый гендиректор

Совет директоров "Метростроя Северной столицы" одобрил кандидатуру нового генерального директора компании, сообщила 23 сентября "Фонтанка". По информации издания, со следующей недели пост главы МССС займет Дмитрий Васильев.

Решение о назначении было принято на заседании в минувшую пятницу, поведали порталу осведомленные источники.

Васильев с весны занимал должность исполнительного директора МССС, до этого он работал в Смольном на должности заместителя главы дирекции транспортного строительства. С конца прошлого года компанией руководил Кирилл Петров, который сменил на этом посту Владимира Ширвиндта.

Фото: metrostr.ru


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