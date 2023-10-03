Песков заявил, что не располагает сведениями о возможности выдвижения Путина в ноябре

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил 3 октября, что не располагает сведениями о якобы существующих планах дать старт президентской кампании в ноябре. Его слова прозвучали в ответ на просьбы журналистов прокомментировать слухи о возможности начала в следующем месяце неформальной кампании главы государства Владимира Путина.

"Мне ничего не известно, что президентская кампания будет официально объявлена в ноябре. Я, честно говоря, такой информацией не располагаю", — приводит РИА "Новости" слова представителя Кремля.

Песков пообещал журналистам, что тех оповестят в случае, если Путин решит принять участие в работе международной выставки-форума "Россия".

Ранее "Коммерсантъ" выпустил материал с утверждениями о том, что начало неформальной кампании Путина для участия в следующих выборах президента намечено на ноябрь. Согласно информации издания, действующий глава государства может объявить о своих планах непосредственно на этой площадке.

Также во вторник появилась информация о том, что администрация президента обратилась к регионам с просьбой представить списки доверенных лиц кандидата от власти, которые будут агитировать за него в ходе избирательной кампании.

Фото: Kremlin.ru