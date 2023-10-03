На Каспарова* составили протокол за отсутствие маркировки иноагента

Хамовнический суд Москвы зарегистрировал 3 октября административный протокол в отношении шахматиста и политика Гарри Каспарова*, обратила внимание "Медиазона"**. Протокол был составлен по статье об отсутствии маркировки иностранного агента в публикациях (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ).

Дело находится у судьи, дата заседания по нему не определена. Какие именно публикации стали причиной составления протокола, неизвестно.

Каспаров был признан иноагентом в мае 2022 года. Помимо шахмат он занимается политической деятельностью. В частности, он был одним из сооснователей "Форума свободной России"*** в 2016 году.

*Минюст внес Гарри Каспарова в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

***Генпрокуратура признала "Форум свободной России" нежелательной организацией на территории РФ

Фото: ЗАКС.Ру