К октябрю в бюджет Петербурга поступило 825 миллиардов рублей

По состоянию на 1 октября бюджет Петербурга оказался исполнен на 79 %, сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников. В абсолютных цифрах речь идет о 825 миллиардах рублей, собственные доходы городской казны составили 797 миллиардов рублей.

По утверждению чиновника, рост поступлений наблюдается почти по всем доходным источникам. Это налоги на доходы физических лиц, доходы от специальных налоговых режимов для малого бизнеса, неналоговые доходы, акцизы и прочее. При этом отставание по поступлениям фиксируется лишь по налогу на прибыль организаций.

"Снижение дают только бывшие участники КГН [консолидированной группы налогоплательщиков. — ЗАКС.Ру]. Относительно аналогичного периода прошлого года снижение составляет почти 150 миллиардов рублей", — написал Корабельников в своем Telegram-канале 3 октября. Он допустил возможность сохранения подобной тенденции до конца года.

К числу бывших участников КГН относится, среди прочих, и Газпром. Ранее губернатор Александр Беглов заявил, что город больше потратил в связи с переездом компании в Петербург, чем получил.

Фото: ЗАКС.Ру