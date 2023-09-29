Беглов посетовал на расходы из-за переезда "Газпрома" в Петербург

Сопряженные с переездом "Газпрома" в Петербург расходы оказались для города выше доходов, считает губернатор Александр Беглов. Своими мыслями на этот счет он поделился на заседании городского правительства, отвечая на вопрос депутата Госдумы Михаила Романова.

"На сегодняшний день мы не получили соответствующие доходы в бюджет, но тем не менее мы выполняем свои обязательства в отношении "Газпрома". Если для всех "Газпром" — это манна небесная, то для города это большая расходная часть", — цитирует заявление Беглова "Фонтанка".

Градоначальник привел в качестве примеров строительство развязки и перехода, а также двух магистралей для обеспечения подъездов к "Лахта Центру". Также он упомянул строительство внутриквартальной дорожной сети и пожаловался, что речь идет о "больших деньгах, которые необходимо вкладывать".

В целом же, по словам Беглова, город сейчас ничего не получает от "Газпрома" и, наоборот, тратит собственные деньги.

В 2022 году Петербург получил от консолидированной группы налогоплательщиков (КГН), самым заметным участником которой являлся "Газпром", 232 миллиарда рублей. После перераспределения налога на прибыль от бывших участников КГН поступления в городскую казну в 2023 году от них составят 82 миллиарда рублей.

В пятницу правительство Петербурга одобрило проект бюджета на следующий год.

Фото: ЗАКС.Ру