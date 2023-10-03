Гособвинение запросило для котласского мундепа 250 тысяч штрафа за посты в интернете

В ходе прений в Котласском районном суде Архангельской области гособвинение запросило для местного депутата Анатолия Арсеева штраф в размере 250 тысяч рублей, сообщило 3 октября "ОВД-Инфо"*. Мундепа обвиняют в повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ) из-за комментариев во "ВКонтакте".

По версии следствия, Арсеев высказывал свое мнение в соцсети под постами о мобилизованных из Архангельской области. Силовики считают, что содержание комментариев дискредитирует российские Вооруженные силы.

В мае 2022 года Арсеев был оштрафован на 30 тысяч рублей по административной статье о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). В феврале появилась информация о возбуждении против депутата уголовного дела за повторную дискредитацию.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

Фото: gsdk.ru