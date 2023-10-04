Депутаты приняли закон о контроле Смольного над капремонтом

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 4 октября приняли закон, дающий правительству города больше полномочий в решении вопросов, связанных с проведением работ по капитальному ремонту, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Автором закона выступил губернатор Александр Беглов.

Согласно тексту документа, Смольный сможет определять перечень работ, которые финансируются из фонда капремонта. Депутаты парламента при обсуждении закона высказывали мнение, что чиновники смогут не только расширять перечень, но и сокращать его, что может привести петербуржцев к дополнительным расходам. Часть депутатов выступила против закона.

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Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру