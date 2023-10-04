Услуги нотариуса в рамках бесплатной юрпомощи хотят оплачивать за счет города

Выполненные услуги нотариусов в рамках оказания бесплатной юридической помощи могут быть оплачены за счет бюджета Петербурга, соответствующую инициативу поддержал городской парламент в первом чтении на заседании 4 октября, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Авторами законопроекта выступили вице-спикер Павел Иткин (ЛДПР) и единороссы Александр Ржаненков и Денис Четырбок.

Депутат Четырбок, представляя законопроект, заявил, что по состоянию на 1 сентября порядка 40 льготников в месяц обращаются за нотариальными услугами. Всего за год насчитали 319 обратившихся. До конца года, по подсчетам депутата, их число может достигать 500 человек. В случае принятия законопроекта он может начать действовать с 1 января 2024 года.

Ранее в городском парламенте предложили расширить право на бесплатную юридическую помощь. В частности, такие меры поддержки хотят предоставить участникам специальной военной операции.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру