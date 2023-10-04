За 9 месяцев 2023 года Петербург посетило 7,8 млн туристов

Председатель комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев сообщил, что за прошедшие 9 месяцев 2023 года город посетило около 7,8 млн туристов. Об этом он заявил во время пресс-конференции "Интерфакса" 4 октября.

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года количество туристов увеличилось на 10%, сказал Корнеев. Он напомнил, что за прошлый год Петербург посетили чуть более 8 млн человек.

Глава комитета рассказал, что город за 9 месяцев посетили 384 тысячи иностранных гостей. Это на 39% больше аналогичного периода 2022 года, уточнил чиновник.

Растет число туристов из Республики Беларусь, Китая и Ирана, добавил Корнеев. По его словам, это гости с высоким средним чеком.

Чиновник добавил, что у путешественников растет запрос на новые впечатления и необычные маршруты. Также увеличивается событийный туризм и посещение города семьями с детьми.

Напомним, привлечением туристов в Петербург занимается "Городское туристско-информационное бюро", которое подведомственно комитету по развитию туризма. Организация тратит на свои цели миллионы рублей. Подробнее об этом — в материале ЗАКС.Ру.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру